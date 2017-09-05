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Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 225 kilogram kubar esrar ile mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat...

Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 225 kilogram kubar esrar ile mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.H'ye (47) ait tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda mısır tarlasına ekilmiş 5 bin 117 kök Hint keneviri ile ağaç dallarıyla kamufle edilmiş 225 kilogram kubar esrar ele geçirildi, M.H. gözaltına alındı.



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EsrarHint KeneviriKonyaUyuşturucu
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