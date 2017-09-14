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Konya'da yabancı uyruklu iki kadının bıçaklanarak öldürülmesi

- Öldürülen kadınlardan birinin eşi olan Mısır uyruklu zanlı tutuklandı

Konya'da yabancı uyruklu iki kadının bıçaklanarak öldürülmesi

KONYA (AA) - Konya'da eşi ve eşinin arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Mısır uyruklu zanlı, tutuklandı.

Merkez Meram ilçesindeki bir evde yabancı uyruklu Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'un cesetlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan Mısır uyruklu Amrmohamed İbrahim Mohamed'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Öldürülen kadınlardan Mkboul'un eşi olan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Katil zanlısı Mohamed'in, tercüman eşliğinde alınan ifadesinde, eşi Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un kendisinden ayrılıp zengin bir erkekle evlenmek istediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İfadesinde Boumendıl'ın, eşini kendisinden ayrılıp zengin bir erkekle evlenmesi için kandırdığını iddia eden Mohamed'in, olay gecesi önce Boumendıl'ı, ardından eşini bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra 3 yaşındaki çocuğunu alarak evden uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokağı'ndaki bir dairede, yabancı uyruklu Fatıma Boumendıl ve bu kişinin yanında misafir olarak kalan Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'un cesetleri bulunmuş, olayla ilgili Mkboul'un Mısır uyruklu eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed gözaltına alınmıştı.


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CinayetKonya
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