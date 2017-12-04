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Konya'da yağma şüphelileri polisle çatıştı

- Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan şüpheliler, Ereğli ilçesinde polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek kaçtı - Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı

Konya'da yağma şüphelileri polisle çatıştı

KONYA (AA) - Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan şüpheliler, Konya'nın Ereğli ilçesinde polisle çatışıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Y. ve Ali K, çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek, Ereğli istikametine doğru kaçmaya başladı.

Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Şüpheliler, emniyet ve jandarma ekiplerine ateş açarak, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Atılan kapanla lastikleri patlayan otomobili ilçe merkezindeki Taş Evler mevkisine bırakan zanlılar, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere Diş Hastanesi yakınında silahla karşılık veren şüpheliler, müstakil evlerin bulunduğu Türbe Mahallesi'nde izlerini kaybettirdi.

Güvenlik çemberine alınan mahallede kent merkezinden sevk edilen özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yapılıyor.

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