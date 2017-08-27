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Konya'da yayaya çarpan otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı

- Meram ilçesinde otomobilin yayaya çarpıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da yayaya çarpan otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhammet Evrim idaresindeki 42 LG 045 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sarıtaş'a (32) çarptıktan sonra refüje devrildi.

Kazada ağır yaralanan Sarıtaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Muhammet Evrim ile aynı araçta bulunan Serkan Evrim ve Abdullah Selman, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammet Evrim'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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