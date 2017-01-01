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Konya'da yılın ilk trafik cezası kesildi

- APP olarak adlandırılan mühürsüz plaka kullanan sürücüye 427 lira ceza uygulandı

Konya'da yılın ilk trafik cezası kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yılın ilk trafik cezası, Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan mühürsüz plaka kullanan bir sürücüye kesildi.

Kent merkezinde uygulama yapan trafik ekipleri, alkollü, ehliyetsiz araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri denetledi.

Vatan Caddesi PTT Müdürlüğü önünde denetimlerini sürdüren ekipler, durdurdukları bir sürücüye 00.01'de yılın ilk trafik cezasını kesti.

42 ARP 68 plakalı aracın sürücüsüne, APP olarak adlandırılan mühürsüz plaka kullandığı gerekçesiyle 427 lira ceza uygulandı. Araç, kurallara uygun plakaların takılmasının ardından uygulama noktasından ayrıldı.

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AppYılın Ilk Cezası
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