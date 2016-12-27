Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 DK 626 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 70. kilometresinde devrildi. Arkadan gelen 16 RH 951 plakalı otobüs ile 72 BA 239 plakalı kamyon da devrilen tıra çarptı.
Araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.