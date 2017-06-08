Konya'daki

KONYA (AA) - Konya'da Suriyeli iki grup arasında "gürültü" nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili 6 Suriye uyruklu şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İfadeleri alınan 8 zanlı, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hasan El A. (23) tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde 6 Haziran'da Suriyeli iki grup arasında "gürültü" nedeniyle çıkan kavgada, bıçakla yaralanan Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis olaydan kısa süre sonra 2 şüpheliyi evlerinde gözaltına almıştı.