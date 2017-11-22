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Konya'daki "hayvan otlatma" kavgası

- Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı

Konya'daki

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada, bir kişiyi öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Akşehir ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle kavga ettiği Kadir O'yu öldürdüğü, kızı K.O'yu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Ali U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan Kadir O'nun kızı K.O'nun, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Akşehir'de dün gerçekleşen olayda, hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kadir O. (38) ile yanındaki kızı K.O. (15) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir O. hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ali U. (39), kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.


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