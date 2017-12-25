Konya'daki

KONYA (AA) - Konya'da canlı bomba eylemi hazırlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık 9 yıl, 5 tutuksuz sanık ise 2 yıl 6 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Necla Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda tutuksuz sanıklar Şeref B, Heybet B, Kudret B, Emrah A. ve Ömer N'nin avukatları hazır bulundu.

Canlı bomba eylemi hazırlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Yıldız, savunmasında canlı bomba eylemi hazırlığı yaptığı iddiasını reddederek, "Ben Konya'ya üniversite arkadaşlarımı görmek için geldim. 2 gün kalıp gidecektim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkillerinin terör örgütü üyesi olduğu iddiasını reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Necla Yıldız'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, Yıldız'ın cezasını, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun sabit olması nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 9 yıla yükseltti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Şeref B, Heybet B, Kudret B, Emrah A. ve Ömer N'ye 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Ömer N'nin cezası, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 9 aya çıkarıldı.

Konya'da geçen yıl 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, hakkında arama kaydı bulunan ve "canlı bomba" olduğu öne sürülen Necla Yıldız ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu ileri sürülen, operasyondan iki gün önce Konya'ya geldiği tespit edilen Yıldız'ın, kentte polislere yönelik eylem yapmayı planladığı belirtilmişti.

