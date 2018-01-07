Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu Rona Yırcalı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Konya'daki silahlı saldırı

- Ereğli ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı

Konya'daki silahlı saldırı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen saldırının ardından, olayda kullandığı tüfekle polise teslim olan Cem K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Cem K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Konyadaki Silahlı Saldırının Şüphelisi Tutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5