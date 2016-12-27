Konya'dan Haleplilere yardım

KONYA (AA) - Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla toplanan insani yardım malzemelerinin konulduğu 9 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Konya'nın Ilgın ilçesinde toplanan 6 tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, Müftülük önündeki törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin nerede bir mazlum varsa her zaman yardıma koştuğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu bahsettiğim necip millet, 10 gün süren kampanyamıza 125 bin lira nakit para ve un, bakliyat, battaniye başta olmak üzere 6 tır yardım malzemesi toplayarak yardımseverliğini gösterdi. Kampanyamıza destek olan vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkür ederim." dedi.

Yardım tırları, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Haleplilere gönderildi.

- İHH'dan Haleplilere 2 tır yardım

Konya'nın Sarayönü ilçesinde toplanan 2 tır yardım malzemesi, törenle uğurlandı.

İHH Sarayönü Temsilcisi Ali Tosun, Ladik beldesi Paşa Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Halepliler için zor zamanların henüz bitmediğini söyledi.

Bu zor zamanlarında onların yanında olmak gerektiğini belirten Tosun, "Kış geldi ve insanlar açlık, hastalık ve soğuk ile karşı karşıya. Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız. İdlip'te kurulan çadır kentte acil ihtiyaç olarak belirtilen malzemelerin temini için çalışmalar yapıyoruz. Gönüllülerimiz aracılığıyla toplanan 2 tırlık, toplam 50 ton un yardımı kardeşlerimiz için yola çıkıyor." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla Suriyelilere uğurlandı.

- AYDER'den Suriye'ye 1 tır yardım

AYDER Anadolu İnsani Yardım Derneği aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır da Haleplilere gönderildi.

AYDER Basın Koordinatörü Umut Çimen, yaptığı konuşmada, Halep kuşatmasından çıkarılıp İdlip ve İdlip kırsalına yerleşen mazlum Suriye halkına yardımların devam ettiğini vurguladı.

Yardım tırının içerisinde temizlik malzemeleri, mont, yer süngeri, hasır ve binlerce battaniye bulunduğu aktaran Çimen, "Halep kuşatmaya alındığı günden bu yana Konyalı hayırseverler seferber oldu. Küçücük bedenler kumbaralarındaki harçlıklarını Halepli kardeşlerine gönderdi." diye konuştu.

Çimen, uğurlayacakları tırın, dernek tarafından gönderilen 163. yardım tırı olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından toplanan yardım malzemelerinin konulduğu tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.