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Konya'dan Karadağ'a yardım eli uzandı

- Konya İHH İnsani Yardım Derneğince temin edilen 1 tır yardım malzemesi, Karadağ'a gönderildi

Konya'dan Karadağ'a yardım eli uzandı

KONYA (AA) - Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğince (İHH) temin edilen 1 tır yardım malzemesi, Karadağ'a gönderildi.

Derneğin Basın Sorumlusu Mehmet Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, Balkanlar'da İslam'ı temsil eden Müslümanlarla bu Ramazan'da da aynı sofrayı paylaştıklarını bildirdi.

Hayırseverlerin yardımlarını, Müslüman beldelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Konyalı hayırseverlerin yardım elini Karadağ'a taşımak ve Osmanlı'nın emanetine sahip çıkmak bizi mesut ediyor. Gönderilen Ramazan kumanyaları bin 250 ailenin ihtiyacını karşılayacak. Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye dahil 105 ülkede insani yardım çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda Karadağ'daki Müslümanlara da Ramazan yardımı gerçekleştirdik ve ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım gönderdik."

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Anahtar Kelimeler:
(İHH) Konya şubesi1 Tır Yardım MalzemesiKaradağMehmet Tanrıkulu
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