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Koop-İş Sendikası Erzurum Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu

- Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Alemdar: - "Kamuda, asıl işte çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz"

Koop-İş Sendikası Erzurum Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu

ERZURUM (AA) - Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Kamuda, asıl işte çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Alemdar, Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmada, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konudaki çalışmalarının süreceğini belirten Alemdar, "Biz işçi kesimi olarak, işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri konuşmak, sendikal hak ve özgürlüklerinin, özellikle de örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını tartışmak isterken, uluslararası standartlarda bir endüstriyel demokrasiyi sağlamanın yollarını da konuşmak, ortak çözümler bulmak gerekir. Özellikle kamuda, asıl işte çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Alemdar, sendikalarının geliştiğini ifade ederek, "Koop-İş Sendikası değişmekte ve bir o kadar da gelişmektedir. Bundan sonra da değişmeye ve gelişmeye devam edecektir. Her şubemizin genel kurulu, yeni bir şahlanışın, yeni bir hamlenin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul da emeğiyle alın teriyle geçinen herkes için çaba harcayan, hak ve emek için mücadele eden bir sendika olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, yalnızca kendimiz için değil ülkede emeğiyle geçinen herkesin mutluluğu ve refahı için mücadele edeceğiz. Başta kıdem tazminatı hakkımız olmak üzere, yılların mücadeleleriyle elde edilen haklarımızın elimizden alınmaması için konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ve sendikamızın sonuna kadar arkasında duracağız."

Tek liste halinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul seçiminde, Koop-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Toğrul, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Genel kurula, Alemdar ve Toğrul'un yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve sendika üyeleri katıldı.

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Koop-İş Sendikası Erzurum Şubesi 2. Olağan Genel KuruluKoop-İş Sendikası Genel Başkanı Alemdar
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