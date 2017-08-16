Kooperatif seçimi gerginlik nedeniyle ertelendi

KASTAMONU (AA) - SS Kastamonu Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin 54'üncü Olağan Kongresi yaşanan gerginlik nedeniyle ertelendi.
Mevcut başkan Hikmet Çalık ve Ali Çufadaroğlu'nun aday olduğu kongre Gazi Stadı'nda başladı. Adayların konuşmasının ardından stadın kapalı tribününün bulunduğu yerin yan tarafına seçim sandıkları kuruldu.
Oy kullanmak için sandıkların bulunduğu yere geçmeye çalışan üyeler arasında çıkan izdiham nedeniyle demir kapı kırıldı. Kapının kırılmasının ardından üyeler oy pusulalarının ve sandıkların bulunduğu yere hareket etti.
Sandık güvenliğinin ortadan kalkması ve oy pusulalarının etrafa dağılması nedeniyle polis ekipleri tarafından içerdeki grup stadın dışına çıkartıldı.
37 bin 300 üyesi bulunan kooperatifin kongresi divan tarafından ertelendi.