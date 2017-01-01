Kop Dağı'nda kayak sezonu başladı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasının ardından, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezine gelerek kayak yaptı.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, ilgililerden merkez hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bölge için önemli bir tesis olduğunu belirterek, "Kayak sezonunun başlaması ile Kop Dağı'ndaki kayak merkezimizi gezerek tesisin varsa eksik ya da ihtiyaçlarını yerinde görelim istedik. Burada da arkadaşlarımız sadece eksiğin pistin yapımında kullanılan snowtrack olduğunu bizlere iletti. İnşallah bu eksiğin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu ise kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonunun Bayburt'ta başladığını bildirdi.

Kayak sezonunun başlamasıyla özellikle hafta sonları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden 5 personelin burada görev yaptığını anlatan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir kayak antrenörümüz ve üç fahri antrenörümüz ile sporcularımızın yarışmalara hazırlanması anlamında üzerimize düşen görevi yapıyoruz ancak kamuoyunun da malumu olan tek eksiğimiz bize kayak yapma imkanı veren, pistlerin düzenlenmesini sağlayan kar üstü pist düzenleme aracımız yok. Spor Genel Müdürlüğü ve Kayak Federasyonunun birlikte planladıkları ve muhtelif illerimizin ihtiyacı olan snowtrack alım ihalesi karar aşamasında. Alınması planlanan 5 snowtrackten biri ilimize tahsis edilecek ve bu tahsisten sonra Kop Dağı'nda kayak için herhangi bir engel kalmayacaktır."

Karslıoğlu, Bayburt'un kış sporlarında önemli başarılara imza attığını, bu başarısını bundan sonra sürdüreceğini vurgulayarak, "Kış sporlarında geçmişte başarıları olan, alp disiplininde bay ve bayan birçok defa kayak milli takımına sporcu vermiş, şu anda da alp disiplini kayak milli takımında kaptan olarak yer alan bir sporcumuz ile bu branşta iddialıyız. Bu iddiamızı sürdürmek için snowtrackin gelmesi yeterlidir." diye konuştu.



