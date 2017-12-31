Köpeğe çarparak refüje çıkan kamyonet alev aldı

AMASYA (AA) - Amasya'da köpeğe çarparak refüje çıkan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Tokat yönüne giden Yusuf Y. yönetimindeki 23 BJ 884 plakalı kamyonet, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde, aniden aracın önüne çıkan köpeğe çarparak yol kenarında bulunan refüje çıktı.
Alev alan kamyonetten çıkmayı başaran Yusuf Y., itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.