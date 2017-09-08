"Köpeği getirmeseydim, gece yatamazdım"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, bayram ziyaretinden dönerken aracıyla çarptığı yavru köpeği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ettiren Ethem Şahin, vicdani sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.

Kurban Bayramı ziyareti için Çiçekdağı ilçesine giden Ethem Şahin, gece dönüş yolunda aniden yola çıkan yavru bir sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda hareketsiz kalan hayvanı arabasının bagajına koyan Şahin, önce tanıdığı veterinerleri aradı.

Şahin, sonuç alamayınca yaralı köpeği Kırşehir'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde merkezin sorumlu veteriner hekimi Nihat Özkan'ı yatağından kaldıran Şahin, tedavi için köpeği teslim ederek gönül huzuru ile evinin yolunu tuttu.

Köpeği muayene eden Özkan, iki yerinde kırık tespit edilen bacağını alçıya aldı. Tedavi sürecini kamerayla kaydeden Özkan, telefon numarasını aldığı Şahin'e görüntüleri yollayıp duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri başta köpek olmak üzere hayvanlara sevgisi olduğunu belirterek, yaraladığı köpeğin tedavisi için gayret gösterdiğini söyledi.

Şahin, "Bayram olduğu için 'veteriner bulamayız' diye korktum. Bir iki tanıdık vardı onları aradım. Sonra aklıma hayvan barınağı geldi. Oraya götürdüm. Gecenin o saatinde gelip ilgilendi veteriner hekim. Ayağı kırıkmış, sardılar. Allah razı olsun. Daha sonra bana sosyal medya üzerinden köpeğin tedavi edilmiş halini gönderdi. Duyarlılığımız için de teşekkür etti." dedi.

- "Vicdanı olan bir insan gece yatamaz"

Köpek de olsa bir can taşıdığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Vicdan meselesi. Araçlarıyla vurup kaderlerine terk edenler nasıl gece rahat yatıyorlar, anlamıyorum. Fizan'da da olsam yine onu alır tedavisini yaptırırım. Ölüme terk etmenin bir anlamı yok. İnsanlar o kadar rahat olmuş ki köpeğe çarptıktan sonra basıp gidiyor. Vicdanı olan bir insan gece yatamaz. Köpeği barınağa getirmeseydim gece yatamazdım. Sonuçta o da bir can. Bir insana nasıl kıyamazsam kediye, köpeğe de kıyamam."

Merkez sorumlusu veterineri Özkan da köpeği kaderine terk etmeyerek merkeze getiren duyarlı vatandaş olduğunu öğrenince çok duygulandığını söyledi.

Evinden kalkıp gelerek hemen tedavi işlemlerini başlattığını ifade eden Özkan, "Saat 23.00 gibi beni aradılar. Bir vatandaş yaralı bir sokak köpeği getirmiş. Ben de acilen merkezimize geldim. Hayvan trafik kazası geçirmiş. Ayağının iki yerinde kırık vardı. Sağ ayağının alt ve üst kesimlerindeki kırık kemikleri sardım. Alçıya aldım. Şu anda merkezimizde gayet sağlık bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Sağlıklı bir şekilde rehabilite ediliyor. 15-20 gün misafirimiz olacak. Daha sonra isteyen vatandaşımıza sahiplendireceğiz." dedi.