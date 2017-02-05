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Köpeği otomobiline bağlayarak götüren sürücü tepki çekti

- Afyonkarahisar'da bir sürücünün şehirlerarası yolda köpeği otomobilinin aynasına bağlayarak götürmesini içeren görüntüler tepkiye neden oldu

Köpeği otomobiline bağlayarak götüren sürücü tepki çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir sürücünün köpeği otomobilinin aynasına bağlayarak götürmesi tepki çekti.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunda bir kişinin otomobile bağladığı köpeği koşturmasını içeren ve başka bir sürücü tarafından kayda alınan görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Tepki çeken görüntüde, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün otomobilinin aynasına bağladığı köpekle hareket etmesi görülüyor.

Görüntüyü çeken kişinin, bir süre sonra otomobilin yanına yaklaşarak, "Beyefendi hiç hoş değil hem de hiç" diye seslendiği görülüyor. Köpeği aracına bağlayarak koşturan kişi ise "Bir yerden bulduk eve götürüyoruz, arabaya koyamadık ısırıyor" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

- "Emniyet Müdürlüğü ile istişare halindeyiz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Sürücünün bulunması için gerekli işlemleri başlattıklarını ifade eden Temel, görüntüde tespit edilen aracın sürücüsüne yakalandığı takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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