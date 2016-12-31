Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Köpek vitaminlerini "uyuşturucu hap" diye satmışlar

- Sivas'ta, hap şeklindeki köpek vitaminlerini, "uyuşturucu hap" diye satan 3 kişi yakalandı

Köpek vitaminlerini

SİVAS (AA) - Sivas'ta, hap şeklindeki köpek vitaminlerini, "uyuşturucu hap" diye satan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, Y.K, T.M. ve G.Ç'nin İstanbul'dan Sivas'a getirdikleri uyuşturucu hapları kiraladıkları araçla sattıkları yönünde ihbar aldı.

Zanlıları yakalayan polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada uyuşturucu olduğunu değerlendirdikleri 118 hap ele geçirdi.

Hapların, uyuşturucu haplardan farklı olduğunu belirleyen ekipler, test kitiyle kontrol etti.

Kontrolde uyuşturucu diye satışı gerçekleştirilen hapların, veteriner kliniğinde satılan ve hayvanlar için kullanılan vitaminler olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde, köpek vitaminlerini "uyuşturucu hap" diye sattıklarını itiraf etti.

Zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Köpek VitaminleriSivasUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.