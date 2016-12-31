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Köpeklerden kaçarken çarptığı demir korkuluk boynunu kesti

- Çankırı'da, köpeklerden kaçarken çarptığı demir korkulukların boynunda 15 santimlik kesiğe neden olan 13 yaşındaki çocuk, ameliyat edildi

Köpeklerden kaçarken çarptığı demir korkuluk boynunu kesti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köpeklerden kaçmaya çalışırken çarptığı demir korkuluk boynunu kesen 13 yaşındaki kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün bir arkadaşıyla marketten evine dönen Gülbeyaz Rüya Keskin, peşlerinden gelen köpeklerden kaçmaya çalışırken Yenikent Parkı'ndaki demir korkuluklara çarptı. Korkulukların sivri kısmı boynuna geçen küçük kızın kulağının altından boynuna kadar yaklaşık 15 santimetrelik kesik oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyata alınan küçük kızın boynuna 15 dikiş atıldı.

Hastanedeki tedavisi süren Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8-10 köpek peşlerinden gelince çok korktuklarını söyledi.

Kaçmaya çalışırken panikle parkın kenarındaki demirlere çarptığını belirten Keskin, "Beni gören parktaki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sonrasını çok hatırlamıyorum." dedi.

Anne Emine Keskin ise yaralanan kızını, eşinin ambulansla Çankırı'ya getirdiğini, daha sonra kendisine haber verdiğini anlattı.

Kızının ameliyatının yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü bildiren Keskin, hastanede ne kadar kalacaklarının henüz belli olmadığını kaydetti.

İlçede çok fazla köpek olduğunu öne süren Keskin, "Herkes köpeklerden şikayetçi. Çocuklar tek başına okula gidemiyor, anneleri, babaları götürüyor. Daha önce de köpekler saldırdı ama ilk kez yaralanma oldu. Hayvan hakları savunucuları, belediyenin köpeklerle ilgili çalışmasını engelliyor. Böyle olunca köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.


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