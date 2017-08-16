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Köprüde asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

- Düzce'de kaza sonrası Küçük Melen Köprüsü'nde asılı kalan inşaat malzemesi yüklü tırdaki sürücüye itfaiye ekipleri müdahale etti - Ekipler tarafından iki saat süren yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı

Köprüde asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Küçük Melen Köprüsü'nde asılı kalan tırın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cuma Dalkılıç idaresindeki 06 EZ 7316 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisi Ankara istikametinde bariyerlere çarptı. Daha sonra Küçük Melen Köprüsü'nde asılı kalan ve ters dönen aracın sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Dalkılıç'ı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekipler, kabinli kurtarma aracıyla yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprünün alt kısmından müdahalede bulundu. Dalkılıç, iki saat süren çalışma sonucu kurtarılarak itfaiye aracının kabinine alındı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Dalkılıç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları ekipleri ise inşaat malzemelerinin yola savrulması nedeniyle temizlik çalışması başlattı.

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Anadolu OtoyoluDüzce
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