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Köprüde şoför koltuğunun boş bırakılması

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakan sürücü gözaltına alındı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla giderken aracı...

Köprüde şoför koltuğunun boş bırakılması

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada aracın hız sabitleyicisini ayarlayıp şoför koltuğunu boş bırakan sürücü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla giderken aracı hız sabitleyicisine ayarlayan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki kişinin Yusuf Ata İpek (23) olduğunu belirledi. İpek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü önce Çengelköy Polis Merkezine ardından da adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüKoltukşoför
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