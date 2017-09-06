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Kör kurşuna 10 gün dayanabildi

- Kocaeli'de balkonda otururken başına mermi isabet eden kadın, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kör kurşuna 10 gün dayanabildi

KOCAELİ (AA) - Evinin balkonunda otururken, nereden geldiği belirlenemeyen bir merminin başına isabet etmesiyle yaralanan kadın, 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Servetiye Camidüzü Mahallesi'nde, evinin balkonunda oturduğu sırada başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet eden Fatma Kutal (69), tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde 10 günün ardından yaşamını yitirdi.

Kutal'ın cenazesi, Servetiye Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 10 gün önce Kutal'ın başına (69) evinin balkonunda oturduğu esnada nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir mermi isabet etmişti. Kutal, evde bulunan yakınlarının yardımıyla önce Kocaeli Devlet Hastanesine, daha sonrada İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kutal'ın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.T. (44) de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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