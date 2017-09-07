Kör kurşunla vefat eden kadın defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de evinin balkonunda otururken, nereden geldiği belirlenemeyen merminin başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Fatma Kutal'ın (69) cenazesi, toprağa verildi.
Kutal için Başiskele ilçesindeki Servetiye Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.
Eşi Hayrettin Kutal, oğulları İsmail ve Fikret Kutal cenaze öncesi taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan namazın ardından cenaze, evinin bahçesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 10 gün önce Kutal'ın başına (69) evinin balkonunda oturduğu esnada nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etmişti. Kutal, kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.
Kutal'ın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.T. (44) de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.