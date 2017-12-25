Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Kore Gazisi Akgül son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akgül için Adıyaman Merkez...

Kore Gazisi Akgül son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akgül için Adıyaman Merkez Kızılcahöyük köyünde askeri tören düzenlendi.

Törene, Akgül'ün ailesi ve yakınları ile Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, askeri erkan ve Kızılcahöyük köyü halkı katıldı.

Akgül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kılınan cenaze namazının ardından Akgül'ün yakınları, arkadaşları ve köylülerinden helallik alınması sonrası cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Vali Kalkancı, Akgül'ün eşi Rabia Akgül ve çocuklarına başsağlığı diledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
88 Yaşındaki Derviş AkgülAdıyamanDüzenlenen Askeri Tören
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5