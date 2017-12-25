Kore Gazisi Akgül son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akgül için Adıyaman Merkez Kızılcahöyük köyünde askeri tören düzenlendi.



Törene, Akgül'ün ailesi ve yakınları ile Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, askeri erkan ve Kızılcahöyük köyü halkı katıldı.



Akgül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kılınan cenaze namazının ardından Akgül'ün yakınları, arkadaşları ve köylülerinden helallik alınması sonrası cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



Vali Kalkancı, Akgül'ün eşi Rabia Akgül ve çocuklarına başsağlığı diledi.