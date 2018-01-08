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Kore Gazisi Özyılmaz son yolculuğuna uğurlandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 86 yaşında vefat eden Kore gazisi Cemal Özyılmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özyılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bahçelievler...

Kore Gazisi Özyılmaz son yolculuğuna uğurlandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 86 yaşında vefat eden Kore gazisi Cemal Özyılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Özyılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi.

Cemal Özyılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Törene, Özyılmaz'ın ailesi ve yakınlarını yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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