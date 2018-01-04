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Kore Gazisi Sözer, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Şerif Sözer (86), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Babatorun...

Kore Gazisi Sözer, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Şerif Sözer (86), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Babatorun Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Sözer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bulanık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abdi Üçkuyu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Abdussemed Pat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sözer'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Cenaze TöreniKore Gazisi
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