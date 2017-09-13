İSTANBUL (AA) - Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılının Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü olduğunu belirterek, bu yılın iki devlet tarafından "Karşılıklı Kültür Yılı" ilan edildiğini, her iki ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Cho, 3 senedir Türkiye'de olduğunu ve 40'tan fazla ili ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi'ne 'senden daha çok Türkiye'yi gezdim' diye şaka yapıyorum." dedi. Türkiye'de Hatay, Van, Kars, Gaziantep gibi şehirlere de ziyarette bulunduğunu anlatan Cho, o bölgelerin kültür ve tarih açısından çok zengin olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Kore ilişkilerinin 60. yılı ve Kore Milli Günü etkinlikleri kapsamında Kore'den 102 kişilik bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildiren Cho, 22 Eylül'de Ankara Congresium'da Kore'den gelecek sanatçı ve sporcularla etkinlik organize edildiğini belirtti.

Cho, etkinlik kapsamında Kore geleneksel müziği, Kore geleneksel kıyafeti Hanbok defilesi ve tekvando gösterileri ayrıca K-pop idol grubu MFECT’in gösterisi olmak üzere çeşitli etkinliklerin olacağını anlatarak, "Bu tür etkinlikler daha çok diplomatik ve üst düzey odaklı yapılıyor. Bu sefer Türkiye'nin geleceği olan gençleri, yeni nesli davet etmeye çalıştık. 60. yıl etkinliklerimiz Türk gençlerine odaklı olacak. Türk gençleri Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkelerinin kültürlerini görsün istedik." diye konuştu.

Congresium fuaye alanında, tarihten bugüne Kore kadınlarının geleneksel el sanatları çalışmaları, geleneksel çay ve tatlı kültürü, Kore Savaşı ile kaligrafi sergileri yapılacağını belirten Cho, ziyaretçilerin Kore ürünleri tanıtım ve deneyim stantlarında ise Kore’nin teknoloji kültürünü bizzat tecrübe etme şansına erişeceklerini anlattı.

Kore halkının Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Cho, "Biz Kore halkı olarak her zaman Kore gazilerine minnettarız. Kore gazilerini ve ailelerini de etkinliğimize davet ettik. Bu etkinliklerle Kore halkının Kore gazilerine minnettar olduklarını, Türk halkına göstermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cho, 2018 Kış Olimpiyatları'nın Güney Kore'de yapılacağını ifade ederek, Türk halkını Kore'ye davet etti.

Güney Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dong-Woo Cho da Ocak ayından bu yana yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.