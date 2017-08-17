"Kore Yarımadası'nda savaş olmayacağını söyleyebilirim"

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nda bir daha asla savaş olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Moon, devlet başkanlığı görevindeki 100. günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısında, Kuzey Kore ile ABD arasındaki kriz ile Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kore Savaşı'nın ardından ülkeyi yeniden inşa etmek için halkın hep birlikte çaba sarf ettiğini ve sahip oldukları her şeyi başka bir savaşa daha kurban veremeyeceklerini vurgulayan Moon, "Kore Yarımadası'nda bir daha asla savaş olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Moon, ABD'nin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'ye karşı herhangi bir seçeneği, önceden Güney Kore ile görüşme konusunda mutabık kaldığına işaret etti.

Kuzey'in nükleer programları konusunda yakın iletişim içinde olan Seul ve Washington yönetimlerinin, ayrıca provokasyonlarını durdurma ve müzakereye zorlama noktasında Pyongyang'a sert yaptırım ve baskı uygulanmasında aynı fikri paylaştığını belirten Moon, Trump'ın "Kuzey Kore'ye karşı sarf ettiği kavgacı sözlerin Kuzey Kore'ye baskı uygulanması için güçlü bir çözüme işaret ettiğini, mutlaka askeri çatışma anlamına gelmediğini" savundu.

Moon, "Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze ve balistik füze başlığı geliştirme çalışmalarını tamamlamasının kırmızı çizgiye yaklaştığı anlamına geleceğine inanıyorum. Kuzey Kore, kritik bir noktaya geliyor. Bu nedenle Kuzey Kore'nin provokasyonlarını engellemeliyiz." dedi.

Nükleer çalışmalarını durdurması halinde Kuzey Kore'ye özel elçi gönderebileceklerini kaydeden Moon, "Güney ve Kuzey Kore arasındaki diyalog yeniden başlamalı. Ancak bu konuda sabırsız da olmamalıyız. On yıllar süren gergin ilişkilerin üstesinden gelmek ve yeniden diyalog başlatmak önemli zaman ve çaba gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bunu kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Kuzey Kore, önceki gün yaptığı açıklamada, Guam'a füze fırlatma planını ertelediğini duyurmuştu.