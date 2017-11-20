Koreli 'Ayla'dan gazi babasına ziyaret

İSTANBUL

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hayatının anlatıldığı "Ayla" filminin galasından sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilbirliği'ni ziyaret eden Kim, duygusal anlar yaşadı. Odaya girince manevi babasının yanına giden Kim, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kim'e, ziyarette İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Kayabaşı eşlik etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir evladın babasına duyduğu özlemin hüzünlü sahnesine tanıklık ettiğini anlatarak, "Kim, hastane odasına girer girmez manevi babasının ellerine sarıldı, sonrasında çok ağladı. Çok hüzünlü bir sahneydi. Kim, ellerine sarılırken manevi babası da tepki verdi. Hatta oradaki bir görevli, 'şimdiye kadar hiç tepki vermiyordu. Demek ki, evladının gelişini hissetti. Müspet bir durum oluştu' dedi. Kim, çok masumdu ve acı ile manevi babasının ellerini uzun süre bırakmadı." diye konuştu.

Koreli Kim, çok küçük yaşlarda manevi babası Süleyman Astsubay'dan ayrıldıktan sonra ömrünü hep onu özleyerek geçirdiğini, ilk fırsatta bir ziyaret gerçekleştirerek bu hasrete son vermek istediğini söylemişti.

Muhabir: Adem Demir