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Koreli çocukların festival heyecanı

“Haydi Çocuklar Dışarı!’’ sloganıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen çocuk festivalinin son durağı Güney Kore’nin başkenti Seul oldu.

Koreli çocukların festival heyecanı
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Geleneksel çocuk oyunları ve sanatsal atölyelerle, teknolojiden bağımsız eğlenceli bir dünyanın kapılarını dünya çocukları için aralayan “Çocuk Festivali”, son etkinliğini Koreli çocuklarla gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü’nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile hayata geçirdiği “Çocuk Festivali” Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlendi.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in ardından Ürdün-Amman, Katar-Doha, İspanya-Madrid''de düzenlenen etkinliklerin son durağı Güney Kore oldu. “Haydi Çocuklar Dışarı!’’ sloganıyla çocukları fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirebilecekleri geleneksel sokak oyunlarıyla tanıştıran Çocuk Festivali, Koreli çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.



20-21 Haziran tarihlerinde Seul’deki Doosan İlkokulu’nda düzenlenen festivalde Türkiye’den getirilen malzemelerle hazırlanan atölye çalışmaları ve geleneksel sokak oyunları ile buluşan Koreli çocuklar unutulmaz iki gün geçirdi.

Maske ve topaç boyama atölyeleriyle yaratıcılıklarını konuşturan çocuklar, rüzgârgülü ve kaşık bebek yapım atölyelerinde ise el becerilerini yarıştırdılar. Göbeklitepe Yılı nedeniyle üzerlerinde anıtta yer alan figürlerin bulunduğu küp yapbozları da boyayan çocuklar, mendil kapmaca, seksek, topaç çevirme gibi geleneksel oyunlarla festivalin tadını çıkardılar.

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Haydi Çocuklar Dışarı!Yunus Emre EnstitüsüGüney Kore Seulçocuk Festivali
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