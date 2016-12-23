Korelilere

ANKARA (AA) – Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Koreli iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı.

Büyükelçi Cho Yun-soo, AA muhabirine iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koreli iş adamlarını Türkiye'nin teknolojik potansiyeline yatırım yapmaya davet eden Cho Yun-soo, "Ticaret, yatırım, iş bulma fırsatları, teknoloji transferinin yanı sıra turizm gibi bir çok alanda Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkiler süratle gelişmektedir." dedi.

Cho Yun-soo, Güney Koreli ve Türk firmaların yan yana büyüyebileceğine de dikkati çekti.





- “Kore gazilerimiz bizim için servettir”





Türkiye'deki Kore Savaşı gazilerinin ikili ilişkileri daha da derinleştirdiğine işaret eden Cho Yun-soo, “Kore gazilerimiz bizim için servettir." dedi.

"Daha önce de belirttiğim gibi Kore Cumhuriyeti, gazilerimizin fedakarlıklarını daima hatırlayacaktır. Kore halkı, gazilerimize ve Türk halkına özel bir duygu beslemektedir." ifadelerini kullanan Cho Yun-soo, "Onların çocukları, torunları ve daha nice nesiller de bu özel duyguyu hep taşıyacaklardır.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 60'ıncı yıl dönümü olan 2017'nin Türkiye'de "Kore Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Cho Yun-soo, "İnsandan insana etkileşimler ve halkların birbirlerini tanıması bizim için büyük önem taşıyor. 2017’de hangi projeleri yapabiliriz diye hem Dışişleri ve hem de Kültür Bakanlıkları olarak temas halindeyiz. Etkinliklerimizin yüzde 70’ini kültürel faaliyetlere tahsis etmeyi düşünüyoruz. Ekonomik ve politik tanıtımlar da planlıyoruz. Ayrıca 2017'de Kore gazilerimiz için her yıl düzenlenen programlardan daha büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz. Kore gazilerimizi dünyaya tanıtacağız.” değerlendirmesinde bulundu.





- "Mevlana bir anlamda manevi liderdir”





Cho Yun-soo, Şeb-i Arus haftası dolayısıyla Mevlana ve manevi mirasıyla ilgili soruya “Mevlana, Kore'de çok ünlüdür. Şeb-i Arus kutlamaları her yıl 17 Aralık’ta düzenleniyor ve biz de bir kutlama etkinliğine davet edildik." yanıtını verdi. Cho Yun-soo, "Mevlana bir anlamda manevi liderdir, eserleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmalıyız.” yorumunu yaptı.