"Körfez fonları Türkiye'ye yatırım için girişimci bekliyor"

İSTANBUL (AA) - MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Selim Sılay, iki ayrı firmaya 5,5 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptıklarını belirterek, "Körfez sermayesinin Türkiye'deki temsilcisi olarak Türk piyasasının geleceğine güvenimiz tam. Girişimcileri yatırım yapmak üzere heyecanla bekliyoruz." dedi.

Türkiye'de faizsiz finansal prensiplerle çalışan ve özellikle Türkiye, Avrupa ve MENA Bölgesi'ndeki yatırımcılara odaklanan "MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Uluslararası Açılış Programı"nda konuşan Sılay, Türkiye'nin Avrasya ve Orta Doğu'nun inovasyon, teknoloji, finans, girişimcilik ve yatırım üssü olduğunu söyledi.

Sılay, İstanbul'u finans, girişimcilik, inovasyon ve yatırımın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki yeni merkezi olarak gören vizyoner etik yatırımcılarla sağlık, enerji, tarım ve diğer teknoloji alanlarında hızla büyüyen fonlar oluşturarak yatırım üssü haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Orjinal fikirleri patentli global marka haline getirmede Türkiye'nin yükselen yıldızı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi altında faaliyet gösteren Incubation İstanbul, BioCube İstanbul markalarıyla çalışmaktan ve girişimcilerimizi uluslararası etik ve faizsiz enstrümanlarla çalışan Melek Yatırımcı Ekosistemleri ile buluşturmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz."

Tarım teknolojisi alanında Promoseed RG firması ve biyoteknoloji alanında Klon Biotek firmasına 5,5 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptıklarını belirten Sılay, "Körfez sermayesinin Türkiye'deki temsilcisi olarak Türk piyasasının geleceğine güvenimiz tam. Girişimcileri yatırım yapmak üzere heyecanla bekliyoruz." yorumunu yaptı.



MAIN Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Ayman Ghoneam de seçimsiz geçecek 4 senenin Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ve yapısal reformları hayata geçirmesinde büyük bir fırsat olduğunu belirterek, MAIN Melek Yatırım Ağı ile bu duruma finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Ghoneam, "İstanbul Aydın Üniversitesinin 40 bini aşkın ulusal ve uluslararası öğrencisiyle Incubation İstanbul ve BioCube İstanbul ile yaptığımız ortaklık çerçevesinde globale açılacak girişimlerde Yavuz Selim Sılay ile beraber çok önemli finansal katkılar sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.







- 6 startup firması melek yatırımcılarla bir araya geldi





Verilen bilgiye göre, "MAIN Uluslararası Açılış Programı" ile teknoloji tabanlı, globale açılma vizyonu olan 6 startup firması, Türkiye'den ve uluslararası 10’u aşkın ülkeden melek yatırımcıyla bir araya gelme fırsatını yakaladı.

MAIN, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine değer katmayı ve ölçeklenebilir startupları hızla yurt dışına açarak, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İstanbul'un yeni uluslararası finans merkezi Ataşehir'de faaliyet gösteren MAIN, girişim sermayesi kavramını yeniden tanımlamak için yola çıktı.

MAIN; Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Mısır ve AB başta olmak üzere 10'u aşkın ülkeden uluslararası melek yatırımcı ağına sahip.