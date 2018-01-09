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Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler

- Kuveyt Meclis Başkanı Ganim: "Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretler görülmeye başlandı"

Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretlerin görüldüğünü belirtti.

Ganim, meclisin olağan oturumunda yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Kuveyt'in 1990 yılında Irak'la yaptığı savaşı hatırlatan Ganim, ülkenin kurtuluşunda her bir Körfez ülkesinin rolünün olduğunu dile getidi.

Meclis Başkanı Ganim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez birliği sarsılmayacak, gücü azalmayacak, aralarındaki bağlar kopmayacak. Oluşan birtakım anlaşmazlıklar kısa sürede kardeşlik duygusuyla aşılacak, sevgi ve samimiyet hisleriyle temizlenecektir. Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretler görülmeye başlandı."

Körfez krizinin çözülmesine ilişkin iyimser olduğunu vurgulayan Ganim, "2017 yılı sona ermeden Körfez Zirvesi düzenlendi. Birkaç gün önce Körfez Ulusları Kupası sona erdi. Şimdi de buradayız." diye konuştu.

Ganim, bu tür aile ruhunu ve Körfez bağlarını ifade eden kardeşlik faaliyetleriyle bir araya gelindiğine dikkati çekerek, bu etkinliklerin çeşitli münasebetlerle düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dönem başkanlığının yanı sıra söz konusu krizde ara buluculuk rolünü üstlenmişti.

Bu süreçte, 5 Aralık'ta düzenlenen 38. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne üst düzey isimlerden sadece Katar ve Kuveyt liderleri katılmıştı. Körfez ülkeleri meclis başkanları ise dün 11'incisi düzenlenen toplantıda bir araya gelmişti. Kuveyt ayrıca 22 Aralık-5 Ocak arasındaki 23. Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

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