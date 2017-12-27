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Körfez ülkelerinin parlamento başkanları Kuveyt'te toplanacak

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in 8 Ocak'ta Körfez ülkeleri parlamento başkanları konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim, 8 Ocak'ta düzenlenmesi...

Körfez ülkelerinin parlamento başkanları Kuveyt'te toplanacak

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in 8 Ocak'ta Körfez ülkeleri parlamento başkanları konferansına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Parlamento Başkanı Merzuk el-Ganim, 8 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısının ülkesinde yapılacağını ifade etti.

Söz konusu konferansın Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın daveti üzerine düzenleneceğini belirten Ganim, konferansta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın yer alacağını aktardı.

Kuveyt'in dönem başkanlığını yürüttüğü KİK'in 38. Olağan Zirvesi 5 Aralık'ta düzenlenmişti. Zirveye liderler düzeyinde sadece Kuveyt Emiri Sabah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

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KİKKörfezKuveyt
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