Körfez'den

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding'in Esenyurt’un merkezinde hayata geçirdiği projesi "Nlogo İstanbul"a Körfez'li yatırımcılardan yoğun talep geliyor.

Özyurtlar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, satışların yüzde 95'inin tamamlandığı projede dairelerin 2 bin adedi yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı, bunların yüzde 50'sini ise Körfez ülkeleri oluşturuyor.

Toplam 2 bin 700 daire ve 70 ticari birimden oluşan ve satışların yüzde 95'inin tamamlandığı "NLogo İstanbul"da dairelerin 2 bin adedi Arap yatırımcılar tarafından satın alındı. 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanan projede ticari ünitelerin de yüzde 75'inin satışı bitti.

İstanbul Avrupa Yakası’nın sembolü olmaya aday projesi "Nlogo İstanbul" 310 bin metrekare inşaat alanında ve 2 etapta 7 blok halinde inşa ediliyor. "Nlogo İstanbul" bünyesinde toplam 2 bin 700 daire ve 70 dükkan bulunuyor. Her etapta 1+0'dan 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde dairelerin bulunduğu projede 1+0 daireler 40 metrekare, 1+1 daireler 80 metrekare, 2+1 daireler 125 metrekare, 3+1 daireler ise 140 metrekare olarak planlandı. Projede daire fiyatları ise 265 bin TL ile 1 milyon 35 bin TL arasında değişiyor.

"Nlogo İstanbul"un sosyal donatıları arasında ise çocuk oyun alanları, çocuk oyun odası, süs havuzları,rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, sauna, giyinme odaları, spor salonu, fitnesscenter, lobi, cafe-bar vesinema salonu yer alıyor. Merkezi konumuyla da dikkati çeken "Nlogo İstanbul"; Bauhaus'a, 5M Migros’a, Koçtaş’a, Marmarapark AVM’ye, ToriumAVM’ye, Real Hipermarket'e ve AkbatıAVM’ye 5 dakika ve Atatürk Havalimanı’na 15 dakika mesafede bulunuyor.





- "Hukuk birimi kurduk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, 2018 yılının ilk teslimini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"NLogo İstanbul'da 2 bin 700 dairenin bin 800'ünün teslimini gerçekleştirdik. Bu dairelerin 620 tanesinde oturum başladı. Projemize Arap yatırımcılardan ciddi talep var. Satışların yüzde 95'inin tamamlandığı NLogo İstanbul'da dairelerin 2 bin adedi yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı ve bunların yüzde 50'sini Körfez ülkeleri oluşturuyor. Yatırımcı çekmek için ciddi çalışma yürütüyoruz. Konuyla ilgili yurt dışından 350 acente ile çalışıyoruz, özellikle 20 acente ile çok yoğun iş birliklerimiz var."

Türkiye'den 250 bin dolarlık ev alan yabancıya vatandaşlık verilmesi kararı sonrasında yabancı yatırımcıya yönelik bir hukuk birimi kurduklarını aktaran Özyurt, tüm süreci yatırımcı adına takip ettiklerini kaydetti.

Özyurt, yabancıların ilgisi karşılığında böyle bir hizmet verme kararı aldıklarını vurgulayarak, "Projelerimize ciddi yabancı ilgisi olunca biz de bir jest yapmak istedik ve bir hukuk birimi kurduk. Bu birim ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor ve Özyurtlar Holding projelerinden daire alan yabancılara yine ücretsiz olacak şekilde yatırımcı adına başvuruda bulunuyor. Sonrasında da tüm süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.