"Körfezin batıkları" İstanbullu dalgıçları bekliyor

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Yapay resif oluşturmak amacıyla 4 yıl önce İzmit Körfezinde batırılan yolcu vapurunun da arasında bulunduğu minibüs, tekne ve beton küplerin oluşturduğu batıklar, başta İstanbul olmak üzere Doğu Marmara'daki dalgıçların cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Kocaeli'nin "Mavi Bayraklı" plajı bulunan Karamürsel ilçesinde 9 yıl önce kurulan Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından oluşturulan yapay resif alanları, dalıcılara keyifli anlar yaşatmasının yanı sıra su altı canlı çeşitliliğine de katkı sunuyor.

Özellikle gece dalışlarında İzmit Körfezi'nin canlı çeşitliliğini yakından görme imkanı bulan dalış tutkunları, her seviye dalıcıya hitap eden batıklar arasında farklı deneyim yaşıyor.

KARSAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şirinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla canlı popülasyonunun artırılması ve su altı turizminin gelişmesi amacıyla 4 yıl önce Karamürsel açıklarında batırılan, ''İnönü'' isimli 26 metre uzunluğundaki vapura dalgıçların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Denizlerle çevrili Türkiye'de dalışla ilgili tanıtımın ve dalıcı sayısının çok az olduğunu vurgulayan Şirinoğlu, "Amacımız, denizi insanlara sevdirmek, bir dalıcı daha yapmak, iç turizme katkı sağlamak." dedi.

"Denizin altı çok güzel, bunu elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Karada görülen güzelliklerin çok daha fazlası suyun altında var." diyen Şirinoğlu, şöyle konuştu:

"Burası bir dalış eğitim okulu. Dalışta eğitim çok önemli. Derneğimiz bu yönde faaliyet gösteriyor ama bir yandan da dalış merkezi yapma çalışmalarımız var. İzmit Körfezi 10-15 metre derinlikten sonra kumluktur. Aşağıda dalıcının görebileceği çok fazla bir şey yok. Biz de bu yüzden burada batıklar yapmaya çalıştık. Aşağıda 3 küçük tekne, yaklaşık 23 metre derinlikte de 26 metre boyunda, daha önce vapur hizmeti yapan gemi var. Güzel bir batık. Bu sayede il dışından gelen dalıcı sayımız da arttı. 18 metre derinlikte minibüs batığımız var. Bölgede batıklarımız sayesinde balık popülasyonu da çoğaldı. Dalgıçlar bu balıkları su altında elleriyle besleme imkanı da bulabiliyor."

- Uçak batığı ilgiyi daha da artıracak

Bölgede, özellikle Bursa, İstanbul ve Kocaeli dalıcılarının, kış aylarında Ege'deki dalış teknelerinin hizmet vermemesi dolayısıyla zorluk yaşadığına dikkati çeken Şirinoğlu, 365 gün hizmet verdikleri merkezlerinde en soğuk havalarda bile dalış fırsatı sunduklarını, bu nedenle ara dalışlar için önemli bir merkez konumunda olduklarını kaydetti.

Özellikle her an güneye gitme fırsatı bulamayan İstanbulluları gemi batığında farklı bir tecrübe yaşamaya beklediklerini bildiren Şirinoğlu, "Kış aylarında görüş mesafesi daha iyi. Bir sonraki batığımız inşallah uçak olacak. Türk Hava Kurumundan bir uçak talep ettik, yazılı olarak da anlaştık. Kısa süre içinde haber bekliyoruz, inşallah bir tane de uçak batığımız olacak. Dalıcılara en azından kışın Ege'yi aratmak istemiyoruz. Uçağı da 2 ve 3 yıldız seviyelerin dalabileceği 20-30 metre arasında derinliğe batırmak istiyoruz. Bu da merkezimize olan ilgiyi artıracaktır." diye konuştu.

Zeki Şirinoğlu, balıkların yuvalanması için geçen yıl içi boş 300 beton küpler batırdıklarını, bu batıkların midyelenmeye başladığını, güzel bir balık yatağı olacağını vurgulayarak, bu küpleri yeni başlayan dalıcılar için 10-12 metre derinliğe bıraktıklarını, her seviye dalıcının görebileceği, keyif alabileceği batığın merkezlerinde mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

İleri seviye dalıcıları ise özellikle canlı çeşitliliğini daha iyi görebilecekleri gece dalışlarına beklediklerini ifade eden Şirinoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört tarafı deniz, çok güzel dalış merkezleri mevcut. Dünyada çok özel dalış noktaları da var. Amacımız, 'tüm dalıcılar gelsin burada dalsın.' değil. Birkaç ay dalmadığınız zaman bazı yeteneklerde azalma olur. Bir dalıcının hiç değilse ayda 2 dalış yapması gerekir. İstanbullu bir dalıcının buraya ulaşması çok kolay. Tesisimizde aynı anda en az 30 dalıcının dalış yapabileceği malzeme var."