"Körfez'in incisi" 12,5 milyon aracı taşıdı

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - İzmit Körfezi'nin iki yakasını 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü'nden, hizmete alındığı 1 Temmuz 2016'dan bu yana 12,5 milyona yakın araç geçiş yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, otomobil ile mevcut yolu kullanarak İzmit Körfezi'ni geçmek 1 saat 20 dakika, feribot ile geçiş 45-60 dakika iken, mesafeyi 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü, bu avantajıyla sanayi kuruluşlarının nakliye araçları ve vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Günlük binlerce aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü, 2016'da hizmete alınışından bu yana 12,5 milyona yakın aracı Körfez'in iki yakasına ulaştırdı.

Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası ilçelerindeki sanayi yükünün transferine de büyük kolaylık sağlayan köprünün de içerisinde yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol projesinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması bekleniyor.

Otoyolun tamamının mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltacak olmasıyla da İstanbul-İzmir arasındaki 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresinin 3-3,5 saate inmesi öngörülüyor.

Osmangazi Köprüsü ile Gebze-Bursa kesimiyle trafiğe açılan otoyol projesinde, 433 kilometrelik otoyolun 219 kilometresinin yapımı tamamlandı, 77 kilometresi bu yıl, kalan kesiminin de 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.



- Bayram tatillerinde araç geçişi katlanıyor

Osmangazi Köprüsü'nün trafiğe açıldığı günden bu yana geçirilen bayram tatillerinde 2 milyon 191 bin 229 araç geçişi gerçekleşti.

Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer alıyor.



Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada olan Osmangazi Köprüsü, bu özelliğini 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına kadar koruyacak.

- Trafik güvenliği üst düzeyde

Asma Köprü, dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın oldukça yakınında bulunurken, 2 bin 475 senede bir görülebilecek bir depremde bile ayakta kalabilen sismik dayanımlı köprü olarak inşa edildi.

Köprü üzerinde kurulan akıllı trafik sistemi ile sürücülere trafik güvenliği ile ilgili bilgiler aktarılırken, kış aylarında modern ekipmanların kullanıldığı ölçümleme ve önleyici bakım çalışmaları yapılıyor.

Osmangazi Köprüsü'nü, 67 metre boyunda, 54 metre eninde ve 15 metre yüksekliğindeki kule keson temellerinin 40 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturması, Türkiye ve yurt dışındaki benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kontrol Merkezi bulunan köprü, 24 saat rüzgar, nem, yağış, sıcaklık, diğer yapısal izlemeler ve trafik akışı canlı olarak takip ediliyor.



