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Korgeneral Aksakallı'nın acı günü

- 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Aksakallı'nın annesi, Erzurum'da rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti

Korgeneral Aksakallı'nın acı günü

ERZURUM (AA) - Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı iken 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi Halise Aksakallı, memleketi Erzurum'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 85 yaşında vefat etti.

Kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde ikamet eden Halise Aksakallı, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle fenalaşınca çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulans ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastaneye ulaştırıldığında solunumunun durduğu, kalbinin de durmak üzere olduğu belirtilen Aksakallı, doktorların yaklaşık 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daha sonra ambulansla evine götürülen Halise Aksakallı'nın naaşının bugün Erzurum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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2. Kolordu Komutanı Olarak Atanan Korgeneral Zekai AksakallıHalise Aksakallı
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