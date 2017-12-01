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Korna çalan motosikletliye silah çeken sürücü yakalandı

- İzmir'de trafikte kendisine korna çalan motosikletliye silah çektiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Korna çalan motosikletliye silah çeken sürücü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde korna çaldığı için motosiklet sürücüsüne silah çeken kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün korna çaldıktan sonra kendisine silah çeken kişinin görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden ve araç alım satımı yapan G.B.C. olduğunu belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, G.B.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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