Köroğlu, Azerbaycan'da tiyatro sahnesine taşındı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Köroğlu Destanı'ndan uyarlanarak hazırlanmış "Aşk-ı Nigar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü organizasyonuyla Azerbaycan Genç Tamaşacılar Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu çok sayıda Azerbaycanlı sanatsever izledi.

Senaryosu Amaliya Ömerova'ya ait, yönetmenliğini Behram Osmanov'un üstlendiği oyunda, Genç Tamaşacılar Tiyatrosu'nun oyuncuları rol aldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Köroğlu'nun sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak kahramanı olduğunu belirtti.

Köroğlu'nun hem aşıklık geleneğini sürdürdüğünü hem de iyilik ve doğruluğu savunan bir yiğit olduğunu dile getiren Yıldırım, bu nedenle Köroğlu'nun hayatını sahneleştirme önerisinde bulunduklarını, önerinin Azerbaycanlı tiyatrocularca beğenildiğini ve kabul edildiğini vurguladı.

Muhabir: Ruslan Rehimov