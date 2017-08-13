BOLU (AA) - Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali etkinlikleri kapsamında "Köroğlu Tepesi Zirve Yürüyüşü" düzenlendi.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tabiatın Kalbi Bolu Derneği'nin organize ettiği yürüyüş kapsamında, Köroğlu Dağı'nın eteklerine otobüslerle getirilen yaklaşık 150 kişi zirve yürüyüşü yaptı.

Etkinliğe katılanlar, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz öncülüğünde ellerindeki Türk Cumhuriyetlerine ait bayraklarla yaklaşık 1,5 kilometre yürüdü.

Zirveye çıkan vatandaşlar, Türk bayrağı ve Türk Cumhuriyetlerine ait bayrakları, 2 bin 500 rakımlı Köroğlu Tepesi'nin zirvesine dikti.

Burada bir süre dinlenen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yine aynı yolu yürüyerek aşağıya indi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Atamız Köroğlu'nun at üzerinde çıktığı zirvelere biz yürüyerek çıkmakta zorlanıyoruz. Ama onun atla çıktığı yere mutlaka biz de çıkacağız. İnşallah gönül coğrafyamızın bayraklarını oraya açacağız. Onun izinden gittiğimizi de önce Bolu’ya, sonra ülkemize, sonra gönül coğrafyamıza, sonra da bütün dünyaya haykıracağız inşallah." dedi.

Yaptıkları bu zorlu yürüyüşe, çok sayıda insanın katıldığını ifade eden Yılmaz, kadın, erkek, yaşlı, genç yüreğine ve bileğine güvenen herkesin zirve yürüyüşüne katıldığını belirtti.

Bu yıl 5.'si gerçekleştirilecek "Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali", 18-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

