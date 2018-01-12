Korsan ürünlere etkin denetim

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü denetimler neticesinde, sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, CD, film ve müzik eserlerinin yasa dışı çoğaltılmış nüshaları gibi korsan materyal sayısında geçen yıla oranla yüzde 52 azalma kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı bandrol uygulaması, aldığı teknolojik önlemler ve fikri mülkiyet haklarının dinamik yapısına uygun politikaları ile polis teşkilatının emeği sonucu korsan materyal üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı.

Fikri hak ihlallerine karşı yürütülen mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışan il denetim komisyonlarının denetimleri sonucunda 2017'de yapılan 911 operasyonla toplam 1 milyon 49 bin 88 korsan CD, kitap, film ve albüm ele geçirildi. 2016'da yaklaşık 900 operasyonda, 2 milyon 198 bin 76 materyal ele geçirilmişti.

Son iki yıl karşılaştırıldığında, yapılan operasyon sayısı neredeyse aynı olmasına rağmen, korsan materyal sayısında geçen yıla oranla yüzde 52 azalma kaydedildi ve Türkiye, korsan CD'ler, filmler ve kitapların nadir görüldüğü ülkelerden biri haline geldi.

Vatandaşlar korsanı kendileri tespit edebiliyor

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün "Bandrol Sorgu" adlı akıllı telefon uygulamasıyla bütün kullanıcıların esere ait künye ve bandrol bilgilerine erişmesi, fikir hırsızlığını tespit etmesi ve Bakanlığa bildirmesi mümkün hale geldi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının, Telif Hakları Otomasyon Sistemi (TEHAKSİS) ve e-devlet uygulamalarıyla vatandaşlar da fikri hak ihlalleriyle mücadelede etkin rol alabiliyor.

Korsanla mücadelede etkinliğin arttırılması amacıyla Bakanlık, teknolojik gelişmelere paralel şekilde denetim komisyonlarının faaliyetlerini hızlandıracak yeni sistemler kullanıyor. Teknik alt yapının güçlendirilmesi için sıfır hata payıyla çalışan 350 karekod okuyucu cihaz ve 200 lazer şifre okuyucu cihaz denetim komisyonlarına tahsis edildi.

Karekod okuyucu cihazlar sayesinde yeni nesil bandrollerin orijinalliğinin tespiti ve esere ilişkin bilgilere ulaşılması mümkün hale geldi. Lazer şifre okuyucu cihazlarla ise bandrol üzerinde yer alan gizli lazer şifrelerin okunması ve bandrolün orijinal olup olmadığının kesin kontrolü sağlanıyor.

İnternet korsanlığına yönelik düzenlemeler Başbakanlıkta

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığının işbirliğiyle 2017'de tezgahlarda, sokaklarda, merdiven altlarında sürdürülen fiziki korsanlık önemli ölçüde azaltılırken internet üzerinden sürdürülen korsanlık bakımından da yeni düzenlemelerin hazırlığı tamamlandı.

Bakanlığın çalışması sonucu tamamlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı Başbakanlığa gönderildi.

Taslak kanunun yasalaşmasıyla internet aracılığıyla gerçekleşen ihlallerde eser veya hak sahiplerinin hiç beklemeksizin yargısal süreci başlatması ve başvurudan itibaren en geç 24 saat içinde ihlalci internet sitelerine erişimin engellenmesi kararının verilmesi mümkün olacak.

İnternet üzerinden korsan ürünlerle mücadelede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar iş birliği halinde çalışacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede teknolojik gelişmeler ile iletişim ve çoğaltım tekniklerinin emek hırsızlığını kolaylaştırdığını, fikir ve sanat eserlerinin kısa sürede çoğaltılarak satışa sunulmasını mümkün kıldığını belirterek "Bakanlık olarak artan bir hız ve kararlılıkla emek hırsızlığına karşı mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.