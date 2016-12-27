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Koruma altındaki yaban keçisi avlandı

- Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçisi, avlanmış olarak bulundu

Koruma altındaki yaban keçisi avlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yaban keçisi avlanmış olarak bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yaban keçisinin avlandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek Tunceli-Erzincan-Erzurum il sınırındaki Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyüne gittiklerini söyledi.

Köydeki incelemede il dışından gelen bir kişi tarafından silahla vurulduğu anlaşılan bir yaban keçisi bulduklarını aktaran Gürsönmez, yaban keçisine el koyduklarını anlattı.

Gürsönmez, yaban keçilerinin koruma altına alınan hayvanlar arasında olduğuna işaret ederek, "Teke olarak adlandırılan 7 yaşında erkek bir yaban keçisi il dışından gelen avcı tarafından kaçak olarak avlandı. Yaban keçilerine yönelik 10 günde üçüncü vakayla karşılaşıyoruz. Kaçak avcıyı tespit edip tutanak tuttuk." dedi.

Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmasına rağmen birçok noktada kaçak avcıları önleyemediklerine dikkati çeken Gürsönmez, bu konuda vatandaşlardan destek istedi.

Gürsönmez, kaçak avlanan her yaban keçisi için tazminat bedeli olarak 12 bin Türk Lirası, ayrıca idari para cezaları uygulandığını anlatarak, son olaya karışan kişinin de yakalanarak gerekli cezai işlemin yapılacağını ifade etti.


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