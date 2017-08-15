Koruyucu ailede yetişti tıp fakültesini kazandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 9 yıldır koruyucu ailenin yanında kalan 19 yaşındaki Dilara Akarsu, Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) 453 puan alarak tıp fakültesine yerleşti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası'nda kalırken 2008'de diş hekimi Hanife Yapıcı'nın koruyucu aile olduğu Akarsu, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu tıp fakültesini kazandı.

LYS'de 453 puanla ilk 18 binin içine giren Akarsu, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuma hakkı elde etti.

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, sevinçlerini paylaşmak için Akarsu ile ailesine ziyarette bulunarak tebrik etti.

"Kızımız ve sizin adınıza çok mutlu olduk. Bu başarı kızımız ve sizin için olduğu kadar bizim için de gurur verici bir başarı." ifadesini kullanan Balcı, şunları kaydetti:

"Dileğimiz odur ki ömrü de başarıları da uzun olsun. Bu yıl ilimizde sadece Dilara kızımızın değil onun gibi 10 çocuğumuzun daha üniversiteye yerleştiği bilgisini aldık. Çocuklarımızı yurt ve yuvalardan alıp aile yanında bakım veya ev sistemi bakım modeliyle yetiştirdiğimizde sonuçların da yükseliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda üniversite mezunu sayımız daha da artacak."

-"Bu başarının yarısı benimse diğer yarısı anneme aittir"

"Çocukluk hayalim" dediği tıp fakültesi için çok çalıştığını ifade eden Dilara Akarsu da şunları dile getirdi:

"Geçen yıl LYS'de ilk 30 binin içine girmiştim. Fakat tıp fakültesine girmem için yeterli değildi. Ailem başka bölümler yazmamı tavsiye etse de ben kabul etmedim. Onlar da benim fikrime ve hayallerime saygı duydular ve şansımı bir daha deneme fırsatı verdiler. Çok yoğun bir çalışma temposunun ardından tercih sonuçları açıklanınca yüzümüz güldü. Bu zorlu dönemlerimde benden desteğini esirgemeyen aileme ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarının yarısı benimse diğer yarısı anneme aittir."

Koruyucu aile olduklarında Dilara'nın ilkokul 4. sınıfa gittiğini belirten Hanife Yapıcı, şunları aktardı:

"O zaman Dilara'nın okul başarısı istenilen seviyede değildi. Ama iyi bir eğitim ve ilgi ile kendi sınırlarını zorlamaya başladı ve sonunda o çok hayal ettiği tıp fakültesini kazanmayı başardı. Şimdi okul kaydını yapmaya beraber gideceğiz. Bize bu mutluluğu tattırdığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biricik kızımı okumaya gönderiyorum. İlerleyen zamanlarda nasipse bir çocuğa daha koruyucu aile olmak ve bir çocuğumuzun daha hayatına dokunarak, faydalı bir birey haline gelmesine yardımcı olmak istiyorum."

Ziyaretin sonunda Akarsu'ya hediye takdim eden Balcı, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

