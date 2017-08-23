"Koruyucu" büyüklerinin gururu oldu

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te anne ve babası ayrıldıktan sonra devlet korumasına alınan, ardından 12 yıl boyunca dede ve babaannesinin "koruyucu ailesi" olduğu 19 yaşındaki genç, Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) 490 puan alarak, hayalindeki tıp fakültesini kazandı.

Gaziantepli Ömer Bileşik henüz üç yaşındayken anne ve babası boşanma kararı aldı. Ebeveynleri velayetini üstlenmeyince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce çocuk yuvasına yerleştirilen Bileşik, 4 yıl boyunca burada yaşadı. Daha sonra "Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli" uygulaması kapsamında dedesi Kazım ve babaannesi Zübeyde Bileşik ile yaşamaya başlayan Bileşik, devletin sağladığı maddi ve manevi destekle eğitim aldı.

Devletin ve "koruyucu" büyüklerinin desteği sayesinde başarılı bir eğitim hayatı sürdüren Bileşik, LYS'de aldığı 490 puanla İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Bileşik, küçük yaşlardan itibaren doktorluk mesleğine ilgi duyduğunu belirterek, tek amacının insanlara faydalı hizmetler sunmak olduğunu söyledi.

Çocukluğundan itibaren devletin desteğinin yanı sıra dede ve ninesinin bu konuda yardımını yakından hissettiğini ifade eden Bileşik, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Devletimiz olmasaydı bu tarz yardımlarda bulunmasaydı okuyamazdım. Dedemin sadece emekli maaşı vardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri benimle çok fazla ilgilendi. Eğitim gördüğüm zamanlarda yanıma geldiler, büyük katkıları oldu. Ben de derslerime çok çalışarak güvenenlere layık olmaya çalıştım. Bundan sonra da bu şekilde çalışacağım. Bana destek olan dedem ve nineme, ayrıca devletime minnettarım."

- Güçlü bireyler olmalarını sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise koruyucu aile modelini çok önemsediklerini, bu konuda birçok başarılı çalışmanın hayata geçirildiğini bildirdi.

Bu konuda en fazla "Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli"ni benimsediklerini aktaran Yıldırım, "Bu modelle çocukların yakın akrabalarının yanında kalmasını sağlıyoruz. Ailelere maddi ve manevi destek veriyoruz. Bununla ilgili gerekli güvenlik araştırması yapıldıktan sonra çocukları ailelere teslim ediyoruz. Kentte 130 koruyucu ailemiz var. Eğitimlerine rehberlik ediyoruz." dedi.

Yıldırım, projenin başarısını Ömer Bileşik'te açıkça gördüklerine dikkati çekerek, "Bu çocuklarımızı 18 yaşını geçtikten sonra da bırakmıyoruz. Ömer'i, inşallah İzmir'deki il müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Devletimiz her konuda Ömer'in yanında, onun güçlü bir birey olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Babaanne Zübeyde Bileşik de Ömer'in çalışmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Hiç dışarı çıkmazdı, kitaplarını okurdu. Derslerinin başından ayrılmazdı, tıbbı kazanmasından dolayı çok mutlu olduk, gururlandık. Bu seviyeye gelmesinde devletin çok fazla emeği var. Yoksa buralara gelmezdi." ifadesini kullandı.