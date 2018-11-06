KOSGEB desteği Rizeli kadınları iş sahibi yaptı

RİZE (AA) - Rizeli Alev Terzi, KOSGEB desteğiyle açtığı kafe ve restoranda ev hanımlarına ürünlerini satarak para kazanma imkanı sağlayacak.

İŞKUR'un düzenlediği girişimcilik kursuna katılan 39 yaşında 3 çocuk annesi Terzi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kafe ve restoran açtı.

Kendi işinin patronu olan Alev Terzi, aynı zamanda ev hanımlarına da yaptıkları ürünleri satarak para kazanma imkanı sundu.

Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır hayalini kurduğu sosyal sorumluluk projesini hazırlayarak KOSGEB'e sunduğunu söyledi.

Projesinin kabul edildiğini belirten Alev Terzi, projenin kabulünün ardından ev hanımlarının ürünlerini satacakları kafe ve restoran açtığını anlattı.

Terzi, şu anda 30 ev hanımıyla birlikte işi yürüttüklerini ifade ederek, "Bu sayıyı daha da yukarıya çıkaracağız. Çok bayan arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyorum. Ev hanımlarımızın evlerine bir katkıları olacak. Ailelerine ve eşlerine destek olacaklar. Ürünlerini evde yapıp getirip burada satarak para kazanacaklar." dedi.

Hem insanların uygun fiyata yemek yiyeceği hem de ev hanımlarına iş fırsatı yaratmak için böyle bir iş yeri açtığını kaydeden Alev Terzi, "Burada her bütçeye hitap edeceğiz. Her çeşidimiz olacak. İstediklerini burada bulacaklar. Mutfağımızda da ayrıca aşçılarımız olacak." diye konuştu.

Ev hanımı Nimet Erdüzen ise kendilerine güzel bir iş imkanı sunulduğuna işaret ederek, "Biz elimizden geldiği kadar evimizde yaptığımız ürünlerimizi burada satacağız. Hem ailemize destek olacağız hem de çocuklarımızın rızkını kazanacağız. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.