KOSGEB desteğiyle işletme sahibi oldu

KÜTAHYA (AA) - ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kendi işletmesini kuran 40 yaşındaki Serap Karabacak'ın manda sütünden yaptığı dondurma rağbet görüyor.

İlçeye bağlı Tepecik beldesinde oturan Serap Karabacak, 1995 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağı olması nedeniyle üniversite hayallerini erteleyerek sınavlara girmedi.

Başörtüsü serbestliğinin ardından 2015'te girdiği üniversite sınavından sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümüne kaydını yaptıran Karabacak, uzaktan eğitimle önlisans mezunu olarak diplomasını aldı.

Bölüme kayıt yaptırdığında 2 yaşında olan bebeğinin bugün 5 yaşına geldiğini anlatan Karabacak, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Diğer çocuğum 15 yaşında. Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da kadın olarak hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce önlisans, ardından da kendi işletmem..." dedi.

Yaklaşık 6 yıl önce ilçede açılan manda yetiştiriciliği kursuna gittiğini belirten Karabacak, şöyle konuştu:

"Kursun ardından 3 manda aldım, sonra sayıyı 5'e çıkardım. Günlük 25 kilogram civarında süt elde ediyorum. Manda sütü hem besleyici hem değerli. Bu yağlı sütü değerlendirmek için çeşitli arayışlara girdim. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bölgelerde açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum dondurma projesi onay alınca 35 bin lira gibi bir hibe destekle kendi iş yerimi açtım. Geçen yıldan bu yana dondurma yapıyoruz."

- "Dondurmam gaymak" filminden esinlendi

Sade, vişneli, limonlu, çilekli, hurmalı, incirli ve tahinli gibi birçok çeşitte manda sütünden dondurma yaptığını aktaran Karabacak, "Renklendirici, gıda boyası, katkı maddesi yok. Meyveleri bile kendim işliyorum, dondurmaya katıyorum. Tavşanlı merkezde 2 ve bir de Tepecik'te olmak üzere 3 şubemiz bulunuyor. Annem de manda yetiştiriyor. Hem annemden hem de diğer köylülerden aldıklarımla birlikte günlük 200 litre manda sütü işliyorum." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Dondurmam Kaymak Tepecik" adıyla marka başvurusu yaptığını ve sonucunu beklediğini dile getiren Karabacak, şunları kaydetti:

"Bu ismi 'Dondurmam Gaymak' filminden esinlenerek belirledim. Dondurmayı tadanlar bir daha, bir daha geliyorlar. Müşterilerimiz bize 'sizin dondurma bağımlılık yapıyor' diyorlar. Markalaştırarak dondurmamı Tavşanlı dışına da göndermeyi istiyorum. Bir Türkiye markası yaratmayı hedefliyorum. İşlerimi büyütüp kadınlara istihdam yaratmayı, daha çok kişiye ekmek kapısı aralamayı istiyorum."

Gülten Karabacak’ın arkadaşı Gülten Yumurtacı da başarı hikayesini herkesin kendisine örnek alabileceğini söyledi.

Karabacak'ın girişimci bir ruha sahip olduğunu vurgulayan Yumurtacı, "Yapamazsın dediğimiz şeyleri yaptı. Kışın bile dükkanı açık, satış yapıyor. Biz Serap'a engel olmak istedik 'yapamazsın edemezsin' dedik ama başardı. Dondurması ilgi görüyor, beğenilerek tüketiliyor." diye konuştu.