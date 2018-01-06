KOSGEB sayesinde işinin patronu oldu

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Güleser Maksutoğlu, iş yeri hayaline KOSGEB kredisiyle kavuştu.

Ordulu 3 çocuk annesi Güleser Maksutoğlu, geçen yıl, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) hayata geçirilen "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında açılan çikolata yapımı eğitimine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamındaki kursun ardından girişimcilik belgesi de alan Maksutoğlu, KOSGEB'e başvurdu.

Hazırladığı projeyle 50 bin lira hibe almaya hak kazanan Maksutoğlu, çikolata üretimi üzerine iş yeri açtı.

Güleser Maksutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin ardından aldığı bazı makine ve malzemelerle ilk etapta evde çikolata üretmeye başladığını anlattı.

Evinde ürettiği çikolataları sosyal medya üzerinden sipariş alarak sattığını ifade eden Maksutoğlu, bir yılın sonunda kendi işletmesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

KOSGEB'e başvurduğunu ve başvurusunun kısa sürede onaylandığını dile getiren Maksutoğlu, aldığı kredi ve OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin'in de desteğiyle butik çikolata üzerine iş yerini açtığını belirtti.

İş yerinde şimdilik 2 kişiye istihdam sağladığını anlatan Güleser Maksutoğlu, ileride ürün çeşitliliğini ve istihdam sayısını artırmak istediğini kaydetti.

- Çikolata ham maddesi Belçika'dan

Maksutoğlu, ürettikleri çikolataların ham maddesinin Belçika'dan getirildiğini ifade ederek, "Gelen ham maddeyi burada imalathanede işliyoruz, kesinlikle katkı maddeleri kullanmadan çikolata üretiyoruz. Tüketicilerimiz butik çikolataların içerisinde herhangi bir katkı malzemesine rastlayamaz. Bunun için tadı çok güzel." diye konuştu.

Maksutoğlu, kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sunduğunu hem de çocuklarının eğitimine destek olduğunu söyledi.