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KOSGEB'den KOBİ'lere 1 milyon lira destek

- Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması konulu proje çağrısı ilana çıktı - KOSGEB Tunceli İl Müdürlü Yıldırım: - "İşletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verebiliyoruz"

KOSGEB'den KOBİ'lere 1 milyon lira destek

TUNCELİ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması konulu proje çağrısı ilana çıktı.

Tunceli KOSGEB İl Müdürü Kadir Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

KOSGEB'in, KOBİ ve girişimcilerin, rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmayı hedeflediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayisinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması' konulu proje çağrısı hazırlanmıştır. Proje teklif çağrısının hedef kitlesi imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin liralık ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verilebilecektir."

Yıldırım, proje çağrı başvuru sisteminin 20 Ekim 23.59’da kapatılacağını belirtti.


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